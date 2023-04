Kreml znów próbuje zebrać nową armię

A teraz jeszcze stoi przed nią widmo ukraińskiego, wiosennego kontrataku. Kreml próbuje zmobilizować kolejnych żołnierzy, by uzupełnić ogromne straty. – Plany urzędników Ministerstwa Obrony, by do końca roku zwerbować dodatkowe 400 tysięcy żołnierzy zawodowych, są nierealne. Werbunek nie udał się już w zeszłym roku, i właśnie z tego powodu ogłoszono pierwszą falę mobilizacji (21 września 2022 r. – red.). A dziś widać, że liczba obywateli, którzy chcą dobrowolnie iść na wojnę z Ukrainą, jest nieznaczna – powiedział dziennikarzom szef rosyjskiej organizacji „Obywatel i armia” Siergiej Kriwienko.

We wtorek jednak rosyjski parlament przyjął pakiet poprawek do ustaw o służbie wojskowej, znacznie utrudniających uchylanie się od poboru lub mobilizacji. Teraz wezwania na komisje poborowe można wysyłać elektronicznie i od razu uważane są za dostarczone. A osoba, która nie stawi się na wezwanie, automatycznie zostaje pozbawiona części praw obywatelskich. Nie może wyjechać z kraju, traci prawo jazdy, nie może wziąć kredytu w banku, prowadzić działalności gospodarczej czy dokonywać transakcji z nieruchomościami (żaden urząd ich nie zarejestruje).

Kriwienko sądzi, że poprawki są legislacyjnym przygotowaniem do „drugiej fali mobilizacji”, która może objąć kolejne kilkaset tysięcy osób. Jednocześnie od 1 kwietnia trwa też normalny pobór do wojska. Przedstawiciele wojskowej biurokracji zarzekają się, że poborowi nie będą wysyłani na front. Ale w zeszłym kilkanaście razy wykryto, że łamali swe obietnice, a świeżo powołani do wojska nawet ginęli podczas ukraińskich ataków.

– To wszystko znaczy, że ludzie, którzy nie chcą iść do wojska, będą zmieniali taktykę swych działań. (…) Zgodnie z prawem nawet zawodowi wojskowi mogą żądać służby bez broni i niewysyłania ich do działań bojowych – wyjaśnia Kriwienko.