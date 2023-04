Czytaj więcej Polityka Antoni Macierewicz: Przyczyną katastrofy smoleńskiej były co najmniej dwie eksplozje - Raport zawiera jednoznaczną odpowiedź, analizę oraz wyniki naszych długotrwałych i niesłychanie trudnych prac - powiedział przewodniczący podkomisji smoleńskiej. - Przyczyną techniczną dramatu smoleńskiego były przynajmniej dwie eksplozje, które zniszczyły ten samolot - wskazał Antoni Macierewicz.

- Wszystkie dowody wskazują, że był wybuch na pokładzie, dwa wybuchy. Znaleziono przecież ślady materiałów wybuchowych, ślady takich mikrouszkodzeń, które mogą być wywołane tylko bardzo silnym wybuchem. To co robi Rosja: nie oddaje wraku, niszczy dowody, tyle lat po katastrofie. A przecież samolot polski, z prezydentem, jest terytorium naszego kraju, częścią Polski. W jakimś sensie Rosja okupuje część polskiego majątku. To wszystko pokazuje - w domyśle oczywiście... To jest poważny powód, który pokazuje, że (Rosjanie) mają coś do ukrycia. A co mogą mieć do ukrycia? Gdyby to była zwykła katastrofa pomogliby, współpracowali z polskimi śledczymi, wrak byłby nam oddany - podsumował.



Suski był też pytany o ostatnie sondaże wyborcze, które wskazują na prowadzenie PiS, ale wskazują też, że partia rządząca nie zdobędzie większości bezwzględnej w parlamencie.



- To jest stałe pytanie: czy cieszyć się z tego, że prowadzimy w sondażach, czy martwić że ta opozycja, która posługuje się kłamstwem, oszustwem, ma wciąż duże poparcie w społeczeństwie - odparł.



- PiS dzisiaj przygotowuje się do przedstawienia programu, który chcielibyśmy realizować po wyborach, które odbędą się na jesieni. Będziemy przekonywać, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla Ojczyzny. Jedynym gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Prawo i Sprawiedliwość - mówił też.



- Będziemy przekonywać wyborców, abyśmy mogli wygrać wybory w taki sposób, żebyśmy nie musieli szukać koalicjanta - podkreślił.