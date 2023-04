Gen. Skrzypczak: Wagnerowcy nie mają wielkiego znaczenia, ale Prigożyn trzyma w szachu światowe media

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 412 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Słowo "porażka" powinno iść w parze ze słowem "agresor", a tylko ukraińskie zwycięstwo to zapewni - mówił w swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Brytyjski wywiad w komunikacie, opublikowanym w zeszłym tygodniu, ocenił, że Kreml prawdopodobnie stara się finansować i rozwijać prywatne firmy wojskowe, by móc zastąpić Grupę Wagnera, mającą w ostatnim czasie duże znaczenie na froncie wojny z Ukrainą. Zabiegi te mają mieć związek z napięciami między rosyjskim Ministerstwem Obrony, kierowanym przez Siergieja Szojgu, a Jewgienijem Prigożynem, szefem wagnerowców.

Kreml najpierw wspierał nielegalny w Rosji proceder najemnictwa, by uniknąć wysyłania na różne wojny własnych żołnierzy. Wykorzystywał ich m.in. w swej zagranicznej polityce w Afryce czy Serbii (gdzie nawet obecnie Wagner werbuje najemników). Teraz, mimo że sukcesy Wagnera są w większości bardziej propagandowe niż wojskowe, Kreml musi ustępować.

Wcześniej podobny komunikat do tego, który został opublikowany przez brytyjskie MON, wydał Institute for the Study of War. Według amerykańskiego think tanku „rosyjskie władze wahają się, co robić z grupą Wagnera na froncie, jaką rolę jej przypisać”. Jednakże „pomimo sporów z ministerstwem obrony Prigożyn nadal posiada wpływy polityczne i duże znaczenie dla (części) regionalnych elit. Ale wojsko na razie nie przyszło na pomoc najemnikom i jeśli Ukraińcy znajdą jakieś słabe miejsca w ich rozciągniętych liniach obrony, to mogą ich okrążyć.