Rzeczpospolita
Ekonomia
Złoty słabnie przed decyzją Moody's

W godzinach przedpołudniowych złoty lekko tracił w stosunku do najważniejszych walut w oczekiwaniu na decyzję w sprawie ratingu Polski.

Publikacja: 19.09.2025 12:50

Złoty słabnie przed decyzją Moody's

Foto: Adobe Stock

Jacek Mysior

W piętek wieczorem agencja Moody's poinformuje o wynikach przeglądu ratingu Polski. Jest to główny czynnik ryzyka dla krajowych aktywów, choć patrząc na notowania krajowej waluty inwestorzy zdają się zachowywać spokój.

Złoty najmocniej traci w odniesieniu do dolara, który przed południem poszybował w górę do niemal 3,63 zł. Mniej zauważalne zwyżki notuje euro, które umocniło się nieco powyżej  4,26 zł. Większych zmian nie widać w notowaniach franka szwajcarskiego, który ustabilizował się w okolicach poziomu 4,56 zł.

Rating Polski. Co zrobi Moody's?

Zdaniem ekonomistów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie perspektywy polskiego ratingu (w ślad za decyzją Fitch), choć nie brakuje głosów, że agencja może pójść nawet o krok dalej i obniżyć nawet sam  rating.

– Dziś wieczorem agencja Moody’s może dokonać przeglądu polskiego ratingu, co w naszej ocenie może wiązać się co najmniej z obniżeniem jego perspektywy, podobnie jak miało to miejsce podczas ostatniego przeglądu przez Fitch. Ocena Moody’s dla Polski (A2) jest o jeden stopień wyższa niż u dwóch głównych konkurentów, więc ryzyko jej obniżenia też wydaje się większe, choć powinny nas przed tym bronić solidne fundamenty makro – wskazują w komentarzu analitycy Santander Banku.

Sytuacja finansów publicznych trudna, rating zagrożony 

Przypomnijmy, że z początkiem września agencja Fitch potwierdziła dotychczasowy rating dla Polski, obniżając jednocześnie perspektywę ze stabilnej na negatywną. Wśród czynników, które wpłynęły na zmianę perspektywy, agencja wskazała na pogarszającą się sytuację finansów publicznych, prognozowane, wysokie deficyty fiskalne, szybki wzrost długu i wyzwania polityczne.

Źródło: rp.pl

Waluty

