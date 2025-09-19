Złoty słabnie przed decyzją Moody's

W piętek wieczorem agencja Moody's poinformuje o wynikach przeglądu ratingu Polski. Jest to główny czynnik ryzyka dla krajowych aktywów, choć patrząc na notowania krajowej waluty inwestorzy zdają się zachowywać spokój.

Złoty najmocniej traci w odniesieniu do dolara, który przed południem poszybował w górę do niemal 3,63 zł. Mniej zauważalne zwyżki notuje euro, które umocniło się nieco powyżej 4,26 zł. Większych zmian nie widać w notowaniach franka szwajcarskiego, który ustabilizował się w okolicach poziomu 4,56 zł.

Rating Polski. Co zrobi Moody's?

Zdaniem ekonomistów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie perspektywy polskiego ratingu (w ślad za decyzją Fitch), choć nie brakuje głosów, że agencja może pójść nawet o krok dalej i obniżyć nawet sam rating.