W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Banki a klimat – deklaracje kontra rzeczywistość

Nowy raport BloombergNEF wskazuje, że globalne banki nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec klimatu. W 2024 roku na każdy dol. przeznaczony na paliwa kopalne przypadało zaledwie 89 centów na inwestycje w energię odnawialną. To wynik daleki od niezbędnych proporcji 1 do 4, jakie eksperci uznają za warunek ograniczenia globalnego ocieplenia. Sytuację pogorszyła wygrana Donalda Trumpa, który w kampanii podkreślał rolę ropy naftowej dla gospodarki USA. W rezultacie amerykańskie, brytyjskie i japońskie banki opuściły sojusz klimatyczny, a ambitne cele redukcji emisji stają się coraz trudniejsze do realizacji.

Przyszłość TikToka

W piątek Xi Jinping i Donald Trump mają odbyć rozmowę dotyczącą losów TikToka. Według informacji „Wall Street Journal” aplikacja pozostanie w USA, ale jej struktura właścicielska ulegnie zmianie. Chiński ByteDance ma zachować 20 proc. udziałów, natomiast 80 proc. ma trafić do amerykańskich inwestorów, takich jak Oracle czy Silver Lake. Ustalenia mogą stać się podstawą szerszego porozumienia handlowego między Waszyngtonem a Pekinem, które powinno zostać zawarte do 10 listopada, aby uniknąć powrotu wojny celnej.

Czytaj więcej Media Czy Amerykanie wygrali bitwę o TikToka? Wygląda na to, że kontrolę nad wersją TikToka dostępną w USA będą mieli tamtejsi inwestorzy. Nie...

Reklama Reklama

Polska i Ukraina podpisują porozumienie o dronach

W Kijowie ministrowie obrony Polski i Ukrainy podpisali umowę o współpracy w zakresie technologii bezzałogowych. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, celem jest tworzenie wspólnych firm zajmujących się dronami lądowymi, powietrznymi, nawodnymi i podwodnymi. To ważny krok w budowie wspólnego potencjału obronnego, szczególnie w obliczu trwającej wojny i rosnącej roli technologii w nowoczesnych konfliktach.

Strajki we Francji przeciw cięciom budżetowym

Ponad 400 tys. osób protestowało we Francji przeciwko planowanym przez rząd cięciom wydatków publicznych. Do strajku przyłączyli się pracownicy administracji, nauczyciele, maszyniści, a także uczniowie blokujący szkoły. Związki zawodowe domagają się m.in. cofnięcia reformy emerytalnej i zwiększenia podatków dla najbogatszych. Premier Sebastien Lecornu zapowiedział, że jest gotów do rozmów o kompromisach, choć sytuacja budżetowa kraju jest trudna.

Czytaj więcej Polityka Emmanuel Macron ogłosił nazwisko kolejnego premiera Francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu został mianowany premierem, ogłosił we wtorek...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie