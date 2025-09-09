Emmanuel Macron ogłosił nazwisko kolejnego premiera

Nazwisko następcy François Bayrou, którego gabinet upadł w poniedziałek w wyniku nieuzyskania wotum zaufania, Franczusi poznali tego samego dnia, gdy Bayrou złożył dymisję na ręce prezydenta Macrona.

Prezydent Emmanuel Macron na początek powierzył Lecornu zadanie „konsultowania się” ze stronami w celu „wypracowania porozumień niezbędnych do podjęcia decyzji w nadchodzących miesiącach”, przed utworzeniem nowego rządu, poinformowała francuska prezydencja.

Ostrzeżenia Bayrou: Macie siłę obalić rząd, ale nie macie siły zmienić rzeczywistości

François Bayrou został zmuszony do ustąpienia po zaledwie dziewięciu miesiącach urzędowania, pokonany niespełnieniem kluczowej obietnicy: przeforsowaniem niepopularnego planu ograniczenia rosnącego deficytu budżetowego Francji.

Sednem starcia były kruche finanse publiczne Francji. Deficyt w ubiegłym roku wyniósł 5,8 proc. PKB, prawie dwukrotnie przekraczając unijny pułap 3 proc., a dług publiczny wynosi obecnie ponad 3,3 biliona euro, co stanowi około 114 proc. produkcji gospodarczej.