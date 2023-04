Analityk wywiadu USA: Sposób, w jaki wyciekły dokumenty, jest niezwykły

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 412 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Słowo "porażka" powinno iść w parze ze słowem "agresor", a tylko ukraińskie zwycięstwo to zapewni - mówił w swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Po tym, jak wyciek wyszedł na jaw w zeszłym tygodniu, wysocy rangą urzędnicy wywiadu USA, Departamentu Stanu i Pentagonu skontaktowali się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, aby rozwiać obawy dotyczące ujawnień danych wywiadowczych - pisze Politico, opierając się na informacjach uzyskanych od czterech anonimowych źródeł z różnych państw.

Jedno z nich powiedział, że członkowie Five Eyes - konsorcjum wywiadowczego Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii - poprosili Waszyngton o informacje, ale nie otrzymali jeszcze merytorycznych odpowiedzi. Zapytania zostały wysłane osobno do Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, Centralnej Agencji Wywiadowczej i Federalnego Biura Śledczego.

Londyn, Bruksela, Berlin, Dubaj i Kijów zaczęły zadawać Waszyngtonowi pytania o to, w jaki sposób informacje niejawne trafiły do ​​Internetu, kto był odpowiedzialny za wyciek i co robią Stany Zjednoczone, aby zapewnić usunięcie informacji z mediów społecznościowych.