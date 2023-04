Od 2017 roku do końca grudnia 2022 roku właścicielem organizacji był cypryjski offshore Carmoney CY LTD, który według "We Can Explain" jest kontrolowany przez Meridian, firmę zajmującą się wynajmem nieruchomości. Z kolei 99 proc. tej firmy należy do byłej żony rosyjskiego prezydenta. Pod koniec grudnia CarMoney znów zmieniła właściciela, przechodząc całkowicie pod rosyjską jurysdykcję, co pozwoliło jej uniknąć zachodnich sankcji. Oczeretna, która jest na liście sankcyjnej państw Zachodu, zachowała kontrolę nad firmą.

W 2022 roku według raportu z audytu sprawozdania finansowego CarMoney, Oczeretna otrzymała z firmy 58 milionów rubli. Firma byłej żony prezydenta Rosji zwiększyła swoje zyski dzięki wzrostowi zadłużenia Rosjan - od 1 grudnia 2022 r. firmy finansowe udzieliły mieszkańcom kraju pożyczek na rekordową kwotę 27 bilionów rubli. Poprzedni rekord wynosił w 2021 roku 24,6 biliona rubli.