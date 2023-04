Think tank: Prigożyn chce przejąć kontrolę nad jedną z rosyjskich partii

Według informatorów Meduzy Kreml raczej nie pozwoli Prigożynowi przejąć kontroli nad partią Mironowa, ze względu na jego konflikt z przedstawicielami rosyjskiej administracji i Biegłowem.



ISW odnotowuje przy tym, że rosyjski MSZ publicznie odniósł się do krytyki Prigożyna związanej z rosyjską agendą w okresie przewodniczenia przez Rosję Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co jest wydarzeniem bezprecedensowym - dotychczas instytucje rosyjskiego państwa oficjalnie nie odnosiły się do wypowiedzi Prigożyna. 7 kwietnia twórca Grupy Wagnera skrytykował działania MSZ Rosji twierdząc, że "nie robi ono nic" jeśli chodzi o Afrykę, a przedstawiciele Grupy Wagnera mierzą się z "ogromnymi problemami" przy kontaktach z MSZ Rosji i innymi rosyjskimi instytucjami w regionie. MSZ Rosji w reakcji na te słowa wydało oświadczenie, że "jest gotowe współpracować z rosyjskim biznesem i przedsiębiorcami w celu promowania rosyjskiej działalności gospodarczej za granicą". W oświadczeniu czytamy też, że kwestiom Afryki poświęconych będzie kilka wydarzeń na forum RB ONZ.

W reakcji na to oświadczenie Prigożyn opublikował listę 15 kwestii, które - jego zdaniem - wymagają pilnej dyskusji na forum RB ONZ - większość z nich jest związanych z wsparciem dla działań Rosji w Afryce.

W ocenie ISW Kreml nadal podejmuje działania mające dyskredytować i osłabiać pozycję Prigożyna i przeciwdziałać budowie przez niego politycznego lub społecznego zaplecza.