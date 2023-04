Młodzi Rosjanie znikają z rynku pracy. Masowo wracają emeryci

To drugi co do wielkości spadek w rejestrowanej historii zatrudnienia po roku pandemii 2020, kiedy to 1,34 miliona młodych Rosjan opuściło rynek pracy.

Badanie Finexpertiza wykazało, że od grudnia 2021 do grudnia 2022liczba pracowników



- w wieku 20-24 lata spadła o 87 tys. do poziomu 3,2 mln;



- w wieku 25-29 lat spadła o 724 tys. osób, do 7,2 miliona.;

- w wieku 30-34 zmniejszyła się o 524 tys. osób do 10,7 mln.

W tym samym czasie rynek pracy zalali pracownicy w wieku przedemerytalnym - do pracy wróciło 336 tys. osób w wieku 60-69 lat i 202 tysiące 50-54-latków. Umożliwiły to przeprowadzone w 2018 roku zmiany w przepisach, podnoszące wiek emerytalny.