Inny materiał to sprawozdanie z rozmowy dwóch wysokiej rangi oficjeli z Korei Południowej. Dyskutują o tym, jak ominąć zakaz dostarczania amunicji krajom, które prowadzą wojnę, a więc przede wszystkim Ukrainie. Chodzi o to, aby nie sprowokować (Władimira) Putina do przekazania nowoczesnej broni Korei Północnej, w tym technologi jądrowej. W trakcie rozmowy pada więc pomysł, aby amunicję przekazać Polsce, a ta dostarczy ją Ukraińcom.

Podsłuchy z Izraela wskazują z kolei, że Mosad, izraelski wywiad, rozważał wsparcie dla manifestacji przeciwko reformie systemu wymiaru sprawiedliwości przez Beniamina Netanjahu.

Ograniczenie szkód dyplomatycznych powierzono jednej z najbardziej doświadczonych ekspertek ds. międzynarodowych, Wendy Sherman

Kompromitacja jest tak wielka, że nawet najbliżsi sojusznicy Ameryki, członkowie grupy Five Eyes (Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia i Kanada) zastanawiają się, do jakiego stopnia przekazywanie najbardziej poufnych danych Amerykanom jest dla nich bezpieczne. Ograniczenie szkód dyplomatycznych powierzono jednej z najbardziej doświadczonych ekspertek ds. międzynarodowych, zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman.