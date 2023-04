Marczuk stwierdził też, że spadek cen zboża i nasion oleistych to globalny trend, a Ukraina wykorzystuje Polskę i Rumunię raczej jako państwa tranzytowe, a nie odbiorców ukraińskiego zboża.



Jak dodał zakaz sprowadzania ukraińskiego zboża do Polski do czasu żniw, uzgodniony między ministrami rolnictwa Polski i Ukrainy, może dotknąć ukraińskich rolników w zachodnich regionach, ponieważ tradycyjnie sprzedawali oni zboże konsumentom w Polsce, a gospodarstwa w tej części kraju nadal nie sprzedali ok. 40 proc. zeszłorocznych zbiorów.

W 2022 roku na Ukrainie zebrano ok. 53 mln ton zbóż, o 33 mln ton mniej niż w rekordowym 2021 roku.



Ukraińskie władze twierdzą jednak, że kraj może wyeksportować jeszcze 15,6 mln ton zbóż między kwietniem a czerwcem.

Zboże z Ukrainy w Polsce: Na czym polega problem?

W związku z kryzysem wywołanym napływem do Polski dużej ilości taniego zboża z Ukrainy 5 kwietnia do dymisji podał się minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, którego na tym stanowisku zastąpił Robert Telus (Kowalczyk pozostał w rządzie jako wicepremier i minister bez teki).