Słoweńcy byli za legalizacją eutanazji. Po roku zmienili zdanie

W niedzielnym referendum większość Słoweńców opowiedziało się przeciw przyjęciu przepisów legalizujących w kraju eutanazję - informuje AFP.

Publikacja: 24.11.2025 10:12

W Slowenii odbyło się referendum ws. legalizacji eutanazji

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Artur Bartkiewicz

Przeciwko ustawie opowiedziało się 53 proc. uczestników referendum, „za” było 47 proc. głosujących. Taki wynik referendum oznacza, że zmiany w prawie nie wejdą w życie przez co najmniej rok. 

Do referendum doprowadzili przeciwnicy legalizacji eutanazji, którzy zorganizowali kampanię przeciw zmianom w prawie. 

Kto miał zyskać w Słowenii prawo do legalnej eutanazji?

Parlament Słowenii przyjął przepisy legalizujące eutanazję w lipcu, po referendum z 2024 roku, w którym zwolennicy legalnej eutanazji osiągnęli większość (wówczas za legalizacją opowiedziało się 55 proc. uczestników głosowania). Do kolejnego referendum doszło po tym, gdy grupa obywateli przeciwnych legalnej eutanazji, wspierana przez Kościół katolicki, zgromadziła 46 tys. podpisów (wymaganych było 40 tys. podpisów – red.) pod wnioskiem o ponowne głosowanie. Jego wynik oznacza, że przez co najmniej rok parlament Słowenii nie może przyjąć przepisów odnoszących się do kwestii, która była przedmiotem referendum. 

Ales Primc, szef organizacji pozarządowej Głos na rzecz Dzieci i Rodziny, która doprowadziła do ponownego referendum ocenił, że wynik referendum oznacza, iż „solidarność i sprawiedliwość” wygrały. 

Eutanazja w Europie: Francja otwiera nowy rozdział cywilizacyjnej debaty
Polityka
Eutanazja w Europie: Francja otwiera nowy rozdział cywilizacyjnej debaty
– Słowenia odrzuciła rządowe reformy dotyczące ochrony zdrowia, emerytur i reform społecznych oparte na śmierci – powiedział Primc cytowany przez słoweńską agencję informacyjną STA. 

Zgodnie z przyjętymi wcześniej przepisami prawo do legalnej eutanazji mieli zyskać w Słowenii chorzy cierpiący na nieuleczalne choroby, jeśli wiązały się one z niemożliwym do zniesienia cierpieniem, a wszelkie możliwości leczenia zostały w ich przypadku wyczerpane. 

Ustawa przewidywała też możliwość legalnej eutanazji osób, w przypadku których terapia nie dawała nadziei na wyleczenie lub poprawę stanu zdrowia – jednak nie w przypadku osób cierpiących z powodu chorób psychicznych. 

Premier apelował do Słoweńców, by poparli ustawę legalizującą eutanazję

Premier Słowenii Robert Golob apelował do Słoweńców, aby poparli przepisy pozwalające każdemu decydować samemu o tym, jak zamierza zakończyć swoje życie w sposób, który uznaje za godny. 

Jednak słoweński Kościół katolicki przekonywał, że legalna eutanazja jest sprzeczna z filarami Ewangelii, prawa naturalnego i ludzkiej godności.

Sondaże przed niedzielnym referendum wskazywały, że za legalną eutanazją opowiada się 54 proc. Słoweńców, 31 proc. jest przeciw, a 15 proc. nie wiedziało, jak zagłosują. Z tej perspektywy wynik referendum jest niespodzianką. 

Aby referendum było wiążące za zawieszeniem ustawy musiała opowiedzieć się większość głosujących stanowiąca co najmniej 20 proc. z 1,7 mln uprawnionych do udziału w głosowaniu obywateli Słowenii. Frekwencja w referendum wyniosła 40,9 proc., co oznacza, że wymóg ten został spełniony. 

Obecnie debata nad legalizacją eutanazji toczy się w brytyjskiej Izbie Gmin. W maju francuskie Zgromadzenie Narodowe opowiedziało się w pierwszym czytaniu za ustawą przyznającą prawo do legalnej eutanazji. 

W Europie eutanazja jest legalna w kilku krajach: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Portugalii, Austrii i Szwajcarii. 

Źródło: rp.pl

