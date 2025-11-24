Przeciwko ustawie opowiedziało się 53 proc. uczestników referendum, „za” było 47 proc. głosujących. Taki wynik referendum oznacza, że zmiany w prawie nie wejdą w życie przez co najmniej rok.

Do referendum doprowadzili przeciwnicy legalizacji eutanazji, którzy zorganizowali kampanię przeciw zmianom w prawie.

Kto miał zyskać w Słowenii prawo do legalnej eutanazji?

Parlament Słowenii przyjął przepisy legalizujące eutanazję w lipcu, po referendum z 2024 roku, w którym zwolennicy legalnej eutanazji osiągnęli większość (wówczas za legalizacją opowiedziało się 55 proc. uczestników głosowania). Do kolejnego referendum doszło po tym, gdy grupa obywateli przeciwnych legalnej eutanazji, wspierana przez Kościół katolicki, zgromadziła 46 tys. podpisów (wymaganych było 40 tys. podpisów – red.) pod wnioskiem o ponowne głosowanie. Jego wynik oznacza, że przez co najmniej rok parlament Słowenii nie może przyjąć przepisów odnoszących się do kwestii, która była przedmiotem referendum.

Ales Primc, szef organizacji pozarządowej Głos na rzecz Dzieci i Rodziny, która doprowadziła do ponownego referendum ocenił, że wynik referendum oznacza, iż „solidarność i sprawiedliwość” wygrały.