Rosjanka zatrzymana na Białorusi z Pratasiewiczem ma zgodę na ekstradycję do kraju

Na tegorocznej konferencji klimatycznej w Dubaju nie będzie można krytykować islamu, naftowych korporacji ani rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć władze kraju zapewniają, że zapewnią przestrzeń do dyskusji, to kategorycznie sprzeciwiają się protestom, które co roku towarzyszą szczytom klimatycznym.