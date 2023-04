Wyciek dokumentów Pentagonu. "Sabotaż Putina, gdy będzie przyjmował chemioterapię"

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 414 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by aktywa rosyjskich urzędników i oligarchów przeznaczyć na odbudowę Ukrainy.

W zeszłym tygodniu tajne dokumenty z raportu wywiadowczego Pentagonu trafiły do internetu. Wraz z informacjami o ruchach wojsk i ofiarach na Ukrainie, dokumenty zawierają również codzienne materiały wywiadowcze, zbiór krótkich informacji z różnych źródeł na całym świecie.

Jeden z dokumentów wskazuje, że rosyjski sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Nikołaj Patruszew i szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow mają plan sabotażu Putina, podczas gdy on jest leczony na raka.

Dokument w swoim nagłówku zawiera ciąg liter, który służy jako skrót wyjaśniający, jak dokument został zebrany i dla kogo jest przeznaczony. Ciąg na górze notatki o Rosji brzmi (TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA). Oznacza to, że dokument ten jest ściśle tajny (TS), zebrany poprzez monitorowanie komunikacji (SI), jest możliwy do udostępnienia osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa o najwyższym stopniu tajności w USA lub innych krajach "Pięciu Oczu", i został zebrany zgodnie z wytycznymi ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act, która określa parametry prawne szpiegowania.