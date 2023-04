Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 414 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by aktywa rosyjskich urzędników i oligarchów przeznaczyć na odbudowę Ukrainy.

O prognozach dotyczących trwającej na Ukrainie wojnie pisze "The Washington Post".

Dziennikarze amerykańskiego dziennika stwierdzają, że nawet jeśli Ukraina odzyska "znaczące" terytoria i zada "znaczące straty rosyjskim wojskom" (co według amerykańskiego wywiadu jest mało prawdopodobne), nie doprowadzi to do rozmów pokojowych.

"Negocjacje mające na celu zakończenie konfliktu są mało prawdopodobne w 2023 roku we wszystkich rozważanych scenariuszach" - stwierdzono w dokumencie, który nie został wcześniej ujawniony.

Ocena, która opiera się na dokładnym amerykańskim opracowaniu liczby wojsk, broni i sprzętu po każdej ze stron, może zachęcić krytykujących wojnę, którzy wezwali główne potęgi, takie jak USA i Chiny, aby naciskać na Kijów i Moskwę w celu rozwiązania i zakończenia konfliktu.