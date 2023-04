Rzeczniczka Nawalnego sugeruje, że opozycjonista mógł zostać otruty w łagrze

Inflacja spadnie do 6 proc. w tym roku? Bogusław Grabowski: to fantasmagoria

- Mniej za żywność nie zapłacimy. Ceny nie będą spadały, tylko wolniej rosły. Jeśli coś wzrośnie ze 100 do 200, to wzrosło o 100 złotych i o 100 proc. A jeśli wzrośnie teraz z 200 do 350, to wzrośnie o 75 procent – powiedział Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej, w Radiu ZET.