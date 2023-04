Nawet Zełenski jest na podsłuchu

Władze Egiptu wszystkiemu zaprzeczają. Rzecz jasna z oburzeniem. Jednak raport amerykańskiego wywiadu, który opisuje „Washington Post”, powołuje się na podsłuchaną rozmowę samego prezydenta Abd al-Fataha as-Sisiego z najwyższymi rangą egipskimi oficerami, w trakcie której rozważana jest możliwość dostarczenia Rosjanom amunicji i broni. Sprawa jest szokująca, bo chodzi o kraj, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce największych biorców pomocy Stanów Zjednoczonych, bez której egipski reżim zapewne by nie przetrwał.

Jednak Rosja, skąd Egipcjanie sprowadzają istotną część importowanej żywności i skąd przyjeżdża znaczna część zagranicznych turystów, najwyraźniej ma skuteczne metody presji na Kair.

Wyścig z czasem

W największym w USA od zdrady Edwarda Snowdena w 2013 r. wycieku danych wywiadowczych potencjalnych przykładów zdrady wśród zachodnich aliantów jest więcej. Jeden z nich, opisany przez agencję Associated Press, dotyczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To kraj, który nie tylko nigdy nie potępił rosyjskiej inwazji i nie przyłączył się do sankcji nałożonych na Rosję, ale okazał się kluczowym pośrednikiem w transakcjach finansowych między Moskwą a resztą świata.