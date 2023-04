Co dalej z ukraińską ofensywą

Według Pentagonu Kijów szykuje 12 nowych brygad, z tego dziewięć za granicą. Ale na amerykańskich mapach niektóre ukraińskie jednostki są oznaczone jako przygotowane do walki w „0 proc.” – co wywołało falę podejrzeń, że dokumenty (lub ich część) ktoś sfałszował. Najbardziej protestowali rosyjscy „korespondenci wojenni”, ponieważ niektóre rosyjskie oddziały już na własnej skórze poczuły, że te jednostki są warte więcej niż 0 proc.

Wcześniej zwracano uwagę, że ktoś poprawił amerykańskie szacunkowe dane strat obu stron tak, by znacznie większe były po ukraińskiej stronie (w oryginale 35,5–43,5 tys. zabitych Rosjan do 16–17,5 tys. Ukraińców).

Ograniczone zaufanie

Z opublikowanych danych wynika też, że na prawie całym froncie w Ukrainie rosyjska armia ma przewagę nad obrońcami od 3:1 (w stepach zaporoskich) po 6:1 (nad Dnieprem w obwodzie charkowskim) do 4–7:1 w okolicach Łymanu i Kupianska. Tylko w jednym miejscu stosunek sił jest podobno 1:1, i to jest Bachmut, gdzie Ukraińcy cały czas się cofają. A na innych odcinkach frontu (mimo rosyjskiej przewagi odnotowywanej przez Amerykanów) odpierają ataki.

Możliwe więc (a nawet można rzec – pewne), że USA nie orientują się w rzeczywistym stanie ukraińskiej armii. Najlepiej wskazują na to szacunkowe jedynie dane ukraińskich strat. Kijów najwyraźniej nie przekazuje takich informacji do Waszyngtonu – i innych pewnie też nie. Teraz okazało się, że stosowanie zasady ograniczonego zaufania do USA było usprawiedliwione. Nawet bowiem po opublikowaniu tajnych dokumentów nie wiadomo, jaki jest prawdziwy stan ukraińskiego wojska i co planuje jego dowództwo.

Największy cios, jakie ono otrzymało, to ujawnienie systemu obrony powietrznej kraju i jej słabych miejsc. Jednak, mimo że dokumenty prawdopodobnie dostały się w niepowołane ręce jeszcze w marcu, Rosja nie skorzystała z tej wiedzy. Być może sama nie ma już wystarczających sił. Zachodni eksperci wskazują na przykład, że cała jej zimowa kampania powietrzna atakowania ukraińskiego systemu energetycznego skończyła się fiaskiem i nie jest kontynuowana – również z powodu braku rakiet.

A jednak atak

– Wyciek „top secret” dokumentów Pentagonu nie zagraża wiosennej ukraińskiej ofensywie. Pełne są informacji o ukraińskich planach szkoleń i schematów dostaw broni (ale z dużymi lukami, wiele stron gdzieś poginęło). Rosjanom mówi to tylko tyle, że Ukraina się szykuje. Co i tak wiedzieli – sądzi Theiner.