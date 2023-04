Znany japoński autor, Haruki Murakami, wydał pierwszą od ok. sześciu lat powieść, która w czwartek trafia na półki księgarń w Japonii. Powieść "Miasto i jego niepewne mury" to nawiązanie do noweli o tym samym tytule, która została opublikowana w czasopiśmie literackim w 1980 roku i została wówczas uznana za porażkę.