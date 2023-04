Amerykanie wątpią w sukces ukraińskiej kontrofensywy. "Udowodniliśmy, że wszyscy się mylą"

Wypowiedzi przedstawicieli władz Ukrainy wskazują, że po 14 miesiącach konfliktu nie ma pełnej zgody między Kijowem a Waszyngtonem, mimo publicznych deklaracji.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba poinformował, że sekretarz stanu Antony Blinken zadzwonił do niego we wtorek, aby potwierdzić "żelazne wsparcie USA i stanowczo odrzucił wszelkie próby poddania w wątpliwość zdolności Ukrainy do zwycięstwa na polu walki". Sekretarz obrony Lloyd Austin również rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, minister obrony Ołeksijem Reznikowem.

Ukraiński urzędnik obrony przekazał również, że Kijów otrzymał zapewnienia o stałym zaangażowaniu USA od Austina i innych czołowych urzędników administracji Bidena. - Można wam wybaczyć, że macie wątpliwości - powiedział urzędnik o Amerykanach. My to rozumiemy - dodał.

Kontrofensywa, według danych wywiadu, będzie skierowana na wschodnią i południową Ukrainę, a jej ostatecznym celem będzie odcięcie Rosji dostępu lądowego do okupowanego od 2014 roku Krymu. Niewiele osób w administracji Bidena wierzy jednak, że Kijów może odzyskać wiele z terytorium, które Rosja zajęła po lutym ubiegłego roku, powołując się na obawy dotyczące wielkości armii, zaopatrzenia i logistyki.

Generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, wielokrotnie kwestionował zdolność Ukrainy do wygrania wojny militarnie w najbliższym czasie. - Prawdopodobieństwo ukraińskiego zwycięstwa militarnego, zdefiniowanego jako wyrzucenie Rosjan z całej Ukrainy, w tym tego, co oni definiują lub co twierdzą, że jest Krymem, prawdopodobieństwo, że to się stanie w najbliższym czasie, nie jest wysokie - powiedział reporterom w listopadzie ubiegłego roku. Ocena Milleya nie zmieniła się: w zeszłym miesiącu powiedział Defense One, że Ukraina nie może wyrzucić Rosjan "w najbliższym czasie".