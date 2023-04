05:30 Od czwartku zboże z Ukrainy nie może być wprowadzane na słowacki rynek

W badanej przez słowacką służbę weterynaryjną pszenicy z Ukrainy wykryto obecność pestycydu, którego użycie jest zakazane w UE i który ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

05:11 Ukraiński rzecznik praw obywatelskich: Będziemy chronić praw jeńców rosyjskich

Dmytro Lubiniec, rzecznik praw obywatelskich Ukrainy, w rozmowie z Radiem Swoboda stwierdził, że nagrania, na których widać jak Rosjanie odcinają głowy ukraińskim jeńcom wojennym, nie wpłyną na sposób traktowania rosyjskich jeńców przez Ukrainę. - To na nic nie wpłynie. Ukraina w pełni stosuje się do Konwencji Genewskiej. Mamy osobny obóz dla jeńców wojennych z rosyjskiej armii. Moi pracownicy regularnie go odwiedzają, pojawiają się tam przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, międzynarodowi eksperci, nawet zagraniczni dziennikarze - mówił Lubiniec. Jak dodał Ukraina "pokazuje, że różni się od Federacji Rosyjskiej, przestrzegając swoich zobowiązań i chroniąc praw jeńców wojennych, nawet tych, którzy przyszli zabijać Ukraińców".



04:52 Ołeksij Daniłow o eksplozjach na Krymie: To Ukraina, możemy testować tam nowe bronie

13 kwietnia pojawiły się doniesienia o serii potężnych eksplozji w pobliżu wsi Krynyczki na Krymie. Według lokalnych mieszkańców eksplozje rozległy się w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się duże zgrupowanie sprzętu rosyjskiej armii.

04:30 Columbus dostarczy swoje produkty na Ukrainę

Columbus dostarczy swoje produkty na Ukrainę Po Czechach Columbus Energy wchodzi na Ukrainę, gdzie będzie sprzedawał swoje usługi związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi i pompami ciepła. Firma chce w ten sposób uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po wojnie.



04:29 Prigożyn twierdzi, że grupa Wagnera wyeliminowała 38 tys. obrońców Ukrainy

Grupa Wagnera wyeliminowała już 38 tys. „bojowników” walczących po stronie Kijowa, z czego 32 tys. w walkach o Sołedar i Bachmut - przekonywał Jewgienij Prigożyn, założyciel grupy Wagnera. Cytat z takim stwierdzeniem znalazł się na jego telegramowym koncie. Podobnie jak rosyjskie Ministerstwo Obrony, także „kucharz Putina” nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie wygłaszanych tez o ukraińskich stratach.

04:24 W położonej w pobliżu linii frontu Krasnohoriwce przebywa 42 dzieci

MSW Ukrainy we wpisie na swoim profilu na Facebooku podkreśla, że "sytuacja w Krasnohorowice (obwód doniecki - red.) i sąsiadujących z nią wsiach pozostaje napięta". "Liczba wrogich ostrzałów zwiększa się każdego dnia. Mimo tego nie wszyscy rodzice są gotowi ewakuować się z dziećmi i opóźniają wyjazd. Obecnie wciąż jest tam 42 dzieci" - czytamy we wpisie.



04:20 Członkini KE: Trwają przygotowania 11 pakietu sankcji wobec Rosji

Mairead McGuinness, unijna komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, w rozmowie z CNBC mówiła, że obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia przez UE 11 pakietu sankcji wobec Rosji, którego głównym celem ma być przeciwdziałanie próbom obchodzenia sankcji przyjętych w poprzednich pakietach. - Według naszych informacji sankcje działają... Jednocześnie chcemy osiągnąć ich całkowite wdrożenie. Musimy być pewni, że Rosja nie znajdzie sposobów na obejście naszych sankcji - powiedziała McGuinness.



04:18 Polska całkowicie porzuca rosyjski gaz. Będą kolejne inwestycje

Polska całkowicie porzuca rosyjski gaz. Będą kolejne inwestycje Wkrótce wzrosną pojemności regazyfikacyjne terminalu w Świnoujściu, a w przyszłości powstanie nowy w okolicach Gdańska. Mogą też powstać nowe połączenia m.in. z Czechami i Ukrainą.



