06:54 Mieszkańcy obwodu chersońskiego pozostają bez prądu z powodu grabieży dokonywanych przez Rosjan

Rosjanie kontynuują grabież na terenach okupowanych. Kradzież oleju transformatorowego doprowadziła do przerw w dostawie prądu w miejscowościach w obwodzie chersońskim.

06:41 Kułeba: Wejście Ukrainy do NATO nie wymaga Planu Działań na rzecz Członkostwa

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział, że Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO (MAP) nie jest już koniecznym krokiem na drodze Ukrainy do przystąpienia do sojuszu wojskowego.

Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO to program, który zapewnia "doradztwo, pomoc i praktyczne wsparcie" dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego kraju starającego się o spełnienie wymogów przystąpienia do sojuszu wojskowego.

06:29 Japonia zapewnia 400 milionów dolarów na odbudowę Ukrainy

Japonia podpisała umowę o przekazaniu Ukrainie 400 milionów dolarów na cele związane z odbudową Ukrainy.

W ramach programu odbudowy gospodarczej środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na pomoc humanitarną, w tym m.in. na dostawy sprzętu medycznego, rozminowywanie oraz edukację.

Koszty odbudowy Ukrainy były szacowane 23 marca na 411 mld dolarów.

06:18 Podsumowanie piątkowych wydarzeń