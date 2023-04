Czy Stanom Zjednoczonym można jeszcze wierzyć?

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wyciek dokumentów USA: Rosja "uważnie się im przyjrzy" Zajęcie się działaniami żołnierza Gwardii Narodowej Sił Powietrznych, Jacka Teixeiry, który został zatrzymany w związku ze sprawą wycieków tajnych dokumentów Pentagonu, należą do prerogatyw amerykańskiego wywiadu, zadaniem Federacji Rosyjskiej jest przeanalizowanie dokumentów, które wyszły na światło dzienne - oświadczył rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Jack Teixeira, któremu grozi do 15 lat więzienia, był lotnikiem pracującym w siłach powietrznych Gwardii Narodowej stanu Massachusetts, zupełnie podrzędnej jednostce amerykańskich sił zbrojnych. Został oddelegowany do służb zajmującej się kompilacją informacji wywiadowczych zbiranych przede wszystkim przez drony. Jego zadanie było jednak czysto techniczne: zapewnienie, że sieci informatyczne działają prawidłowo.

Skoro taki człowieka od 2021 miał dostęp do największych tajemnic kraju, to jak wielu innych ma podobny przywilej? Ameryka zaczęła z przerażeniem poznawać prawdę. Dokładnej liczby na razie brak. Zdaniem „New York Timesa” „kilkadziesiąt tysięcy” osób ma dostęp do danych określonych jako „super-tajne”. „Economist” szacuje, że … milion Amerykanów korzysta z jakiegoś stopnia klauzuli tajności. Tak wielka liczba „wtajemniczonych” to efekt doświadczenia z zamachów na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 r. Gdyby wówczas poszczególne amerykańskie służby wywiadowcze wymieniały się informacjami, atak przypuszczalnie można było powstrzymać. Po tej tragedii radykalnie poszerzono więc liczbę osób z dostępem do poufnych danych. Jednak Ameryka osiągnęła drugą skrajność: to, co miało być tajne, tajnym przestało być.

Ukraińska ofensywa

Czy sojusznicy USA przestaną z tego powodu dzielić się tajemnicami z Waszyngtonem? To właściwie wykluczone, tak cenne są informacje, jakie w zamian otrzymują od Amerykanów.

Jednak efekt publikacji Teixeira jest niezwykle szkodliwy. Może przede wszystkim uniemożliwić spodziewaną wiosenną kontrofensywę Ukrainy. Wśród dokumentów znalazły się precyzyjne dane o dziewięciu brygadach, które mają być podstawą operacji łącznie ze stanem ich amunicji i uzbrojenia. Czytelnik może się dowiedzieć, gdzie dokładnie stacjonują i kto (10. korpus ukraińskiej armii) ma koordynować operację.