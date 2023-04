Jarosław Kaczyński ogłasza powszechny skup zboża i zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy

- Czas jest trudny i odczuwa go polska wieś. Teraz musimy naprawić błędy i jesteśmy na to zdecydowani. Podjęty zostanie powszechny skup zboża, a jego minimalna cena to 1400 zł za tonę - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.