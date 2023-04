To dobrze, że PiS zorientował się, iż komisarzem ds. rolnictwa w Brukseli jest Polak, na dodatek związany z partią rządzącą. Dobrze, że odkrył, że w Kijowie jest rząd, z którym można rozmawiać. Szkoda jednak, że stało się to dopiero dziesięć miesięcy po pojawieniu się pierwszych sygnałów ostrzegawczych ws. napływu do Polski zboża z Ukrainy.