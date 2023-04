Grupa Wagnera lansuje się na YouTube. Będą kary za łamanie sankcji?

Oprócz gloryfikowania słynącej z brutalności Grupy Wagnera, zamieszczone na YT filmy służą do zbierania funduszy na amunicję, a także zachęcają do wstępowania w szeregi grupy.



Jeden z filmów promocyjnych dotyczących rekrutacji, udostępniany przez YouTube, to rockowa ballada autorstwa rosyjskiej nacjonalistycznej piosenkarki Viki Cyganowej, na którą nałożone są obrazy tańczących najemników w kominiarkach.

Trzy tygodnie temu ukazała się nowa piosenka Cyganowej zatytułowana „Give Them Shells”, w której nawoływano rosyjską publiczność do datków na rzecz wagnerowców, a nawet podawano konto zbiórki, obiecując, że fundusze trafią tylko do żołnierzy.