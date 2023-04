W Wielkanoc armaty nie zamilkną. Wojnę Rosji z Ukrainą trudno będzie zatrzymać

To, co prezydent Wołodymyr Zełenski zobaczył i usłyszał w Buczy, nie pozwala dzisiaj mu mówić o wielkanocnym zawieszeniu broni. Nie mogą tego zrobić też politycy na Kremlu, którzy przez dwa lata agresywnej wojny szczuli swoich rodaków na Ukraińców. Władcy Rosji nazywali ich faszystami, banderowcami i największymi wrogami państwa rosyjskiego.

Dzwony kijowskich świątyń podczas tegorocznych wielkanocnych nabożeństw nie zagłuszą armat

Zawieszenia broni nie zaproponuje zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl I, który popierając wojnę i posłusznie przytakując Władimirowi Putinowi, ostatecznie skompromitował się w oczach Ukraińców. Nie zaproponuje tego też metropolita Epifaniusz, zwierzchnik autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Bo wie, że Rosja wykorzysta to, do zabijania jego rodaków i np. do całkowitego zajęcia walczącego od miesięcy Bachmutu. Zresztą Epifaniusz i tak w Moskwie jest uważany za heretyka, więc nikt go nie posłucha.

Dzisiaj już nie ma nikogo, kogo posłuchaliby zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, kogoś, kto potrafiłby przemówić do obu narodów. Wzajemna nienawiść sięgnęła zenitu a światu powstrzymać toczącą się od ponad roku wojnę (a tak naprawdę od ponad 9 lat) będzie niezwykle trudno. Zbyt dużo wyrządzono krzywd, zbyt dużo krwi przelano, zbyt dużo jest żądnych zemsty. Dzwony kijowskich świątyń podczas tegorocznych wielkanocnych nabożeństw nie zagłuszą armat. Ukraińcom pozostaje już tylko wiara. I nadzieja na to, że przynajmniej tego najważniejszego dla chrześcijan dnia oszczędzą ich rosyjskie bomby. Na razie nie oszczędzają. Jedna z rakiet trafiła w prawosławny Wielki Piątek w budynek mieszkalny w Słowiańsku. Zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym dwuletnie dziecko.