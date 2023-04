ISW: Ługańsk ogłasza wiosenny i jesienny pobór do wojska

Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) zauważa, że nie jest jasne, gdzie poborowi będą służyć.

"Zapowiedź Leonida Pasecznika stoi w bezpośredniej sprzeczności z twierdzeniem przewodniczącego Komitetu Obrony Dumy Andrieja Kartapołowa z 30 marca, że pobór nie będzie miał miejsca na okupowanej Ukrainie" - podało ISW.

Zdaniem analityków ta decyzja dowodzi braku koordynacji i spójnego planowania wśród rosyjskich organów rządowych oraz wykluczenia władz zaanektowanych terytoriów z procesów decyzyjnych.