Gen. Komornicki krytykuje tezę gen. Skrzypczaka. „Większej bzdury od początku wojny nie słyszałem”

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 415 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Członkini KE mówi, że 11 pakiet sankcji wobec Rosji ma za główny cel stawiać sobie przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji wprowadzonych w poprzednich dziesięciu pakietach.

W czwartkowej rozmowie z Radiem Wnet gen. Skrzypczak ocenił, że Ukraińcy nie są jeszcze gotowi do kontrofensywy przeciwko Rosji. - Wydaje mi się, że Ukraińcy potrzebują jeszcze około miesiąca, półtora do dwóch, żeby siły do kontrofensywy mogli przygotować w stopniu wystarczającym - tłumaczył. Ocenił też, że Ukraińcy powinni dążyć „do tzw. bitwy spotkaniowej (chodzi o bój, w którym obie strony dążą do uzyskania rozstrzygnięcia przez natarcie - red.) w rejonie Donbasu, gdzie Rosjanie nadal napierają”.

- Jeżeli Ukraińcom by się udało uderzyć na nacierające wojska rosyjskie w Donbasie, od północy i od południa odciąć je od sił głównych, okrążyć i rozbić, to byłby to poważny cios dla armii rosyjskiej i wielkie zwycięstwo armii ukraińskiej - przekonywał gen. Waldemar Skrzypczak.

Z tezami Skrzypczaka nie zgodził się Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. „Większej bzdury od początku tej wojny nie słyszałem!” - podkreślił w swoim wpisie na Twitterze, oceniając, że słowa byłego dowódcy Wojsk Lądowych stanowią „świadectwo wyczerpania języków, którymi się zajadało każdego dnia”. „Najwyższy czas w tym prześciganiu się bzdurami skończyć” - zaapelował.