Wyciek dokumentów Pentagonu. Przez Węgry mógł iść transport broni na Ukrainę

Z upublicznionych dotychczas dokumentów wynika, że amerykański wywiad kontroluje swoich sojuszników inwigilując m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego czy władze Korei Południowej. Ponadto dokumenty wskazują, że na terenie Ukrainy działają żołnierze służb specjalnych m.in. z Wielkiej Brytanii i USA.

Co Orbán sądzi o USA

Jak w piątek pisze portal Politico, w dokumentach, które wyciekły z Pentagonu, kilka razy pojawiają się Węgry, co pozwala na większy wgląd "w kraj, który regularnie wprawia w zakłopotanie swoich sojuszników".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nawet Zełenski jest na podsłuchu Amerykański wywiad najwyraźniej głębiej spenetrował rosyjskie siły zbrojne niż swojego ukraińskiego sojusznika.

Zdaniem portalu, najbardziej rzuca się w oczy "tajna" aktualizacja CIA z 2 marca, która mówi, że premier Węgier Viktor Orbán podczas spotkania dotyczącego strategii politycznej 22 lutego określił Stany Zjednoczone jako "jednego z trzech największych przeciwników swojej partii". Ta uwaga, czytamy, stanowi "eskalację poziomu antyamerykańskiej retoryki" ze strony Orbána.

Transport broni przez Węgry?

W Politico czytamy, że z dokumentów, które wyciekły z Pentagonu, wynika także, że Węgry, które graniczą z Ukrainą, mogą potajemnie zezwalać sojusznikom na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej do transportu broni na Ukrainę, mimo obietnic zakazu takich przerzutów.

"Jeden z dokumentów, które wyciekły, szczegółowo opisuje plan, by ukraińscy piloci polecieli przekazanymi przez Chorwację śmigłowcami z Chorwacji na Ukrainę »przez węgierską przestrzeń powietrzną«" - czytamy. Portal zauważa, że jeśli informacje te byłyby prawdziwe, to stałyby w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami, że śmigłowce zostaną sprowadzone drogą lądową albo powietrzną do Polski.