Wyciek dokumentów USA: Chiny chciały potajemnie dostarczać broń Rosji

Chiny zatwierdziły dostawy broni do Rosji, która miała być wykorzystana w czasie wojny na Ukrainie. Pekin chciał jednak, by dostawy uzbrojenia z Chin do Rosji zostały utrzymane w tajemnicy - wynika z tajnych dokumentów USA, które upubliczniono w internecie.