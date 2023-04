Współpracownik Nawalnego: Jego stan jest bardzo zły

- Jego sytuacja jest krytyczna, jesteśmy wszyscy bardzo zaniepokojeni - powiedział Szaweddinow w rozmowie z dziennikiem "The Guardian".



- Rozumiemy, że sytuacja musiała być bardzo zła, jeśli wezwano karetkę - dodał. Władze więzienia miały odmówić przeniesienia Nawalnego do szpitala.



Od czasu, gdy do więzienia wezwano karetkę, nie ma żadnych nowych informacji o zdrowiu Nawalnego, ponieważ "władze więzienne robią wszystko co możliwe, aby go izolować".



46-letni Nawalny odsiaduje wyrok 11,5 roku więzienia za kilka zarzutów - m.in. defraudację środków finansowych i obrazę sądu.

W 2020 roku Nawalny miał zostać otruty z użyciem bojowego środka chemicznego, nowiczok

Szaweddinow, podobnie jak wcześniej Jarmusz przekonuje, że Nawalny może być w więzieniu podtruwany za pomocą wolno działającej trucizny podawanej mu w jedzeniu.