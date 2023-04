Think tank: Rosji brakuje ochotników do walki na Ukrainie

Jednocześnie gen. Hromow stwierdził, że Ukraina i jej sojusznicy nie mogą - mimo to - lekceważyć potencjału Rosji jeśli chodzi o pozyskiwanie żołnierzy w długiej perspektywie w przypadku przedłużonego konfliktu zbrojnego na wyczerpanie. ISW przypomina przy tym, że 17 stycznia szef resortu obrony Rosji, Siergiej Szojgu, ogłosił sformowanie 12 nowych dywizji, co może być zapowiedzią zmiany sposobu alokacji zasobów przez władze Federacji Rosyjskiej.

Obecne wysiłki umożliwią pozyskanie pewnych dodatkowych sił w krótkiej perspektywie, ale uda się to uzyskać (...) przy rosnących kosztach Fragment analizy ISW

Według ISW Kreml "nie podjął jeszcze działań mających na celu reorganizację wysiłku wojennego Rosji", aby skutecznie wykorzystać "ekonomię skali" we wsparciu rosyjskiego wysiłku wojennego. "Obecne rosyjskie półśrodki i zdecentralizowana rekrutacja (żołnierzy), w formie kryptomobilizacji, opiera się na pozyskiwaniu ochotników, niewielkich nowych prywatnych organizacjach wojskowych oraz wywieraniu presji na rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych, aby te płaciły za kampanie rekrutacyjne" - czytamy w analizie.



ISW pisze, że Gazprom płaci za pozyskiwanie ochotników w okupowanym obwodzie donieckim, oferując im pensję w wysokości 400 tys. rubli miesięcznie (niespełna 5 tys. dolarów).



"Obecne wysiłki umożliwią pozyskanie pewnych dodatkowych sił w krótkiej perspektywie, ale uda się to uzyskać (...) przy rosnących kosztach" - zauważa think tank. "Decyzja Kremla, by opierać się na finansowych zachętach dla ochotników (...) stworzy długoterminowe koszty strukturalne i będzie nie do utrzymania w nieskończoność" - czytamy w analizie.



W podsumowaniu ISW stwierdza, że ocena sytuacji przez gen. Hromowa jest zgodna z szacunkami think tanku, zdaniem którego Rosja nie jest w stanie obecnie prowadzić zakrojonej na szeroką skalę ofensywy jednocześnie na wielu odcinkach.