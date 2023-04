Kosiniak-Kamysz o poparciu wsi dla PiS: Jest wieś gospodarna i socjalna

- Armagedon jest już dziś. Dziś rolnicy tracą dorobek swojego życia, bo ceny spadły drastycznie. Dziś wjechało do Polski zboże techniczne... Czegoś takiego nie ma. Nie ma w żadnej nomenklaturze, ustawodawstwie, nazewnictwie. To jest kuriozum, że ktoś przepuścił to zboże przez granicę. Tam stoją przecież służby, które mają dbać o bezpieczeństwo. Rząd PiS się chwali, że przez polską granicę nawet mysz się nie przeciśnie. To tysiące tirów z tonami zboża przejechało przez tą granicę? - pytał prezes PSL.

Dziś rolnicy tracą dorobek swojego życia, bo ceny spadły drastycznie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Zagrożone jest bezpieczeństwo żywności, ponieważ produkcja żywności jest zagrożona. Mogą upadać kolejne gospodarstwa rolne, już ich upadło setki tysięcy. Samych gospodarstw hodujących trzodę chlewną w 2015 było 260 tys., teraz jest ponad 60 tys. Tu już mamy ogromne straty - dodał.



Dlaczego w takim razie w sondażach PiS nadal jest liderem, a partia ta cieszy się dużym poparciem m.in. na wsi?



- Wieś trzeba podzielić na kilka obszarów: wsi gospodarnej, tam gdzie są prawdziwi rolnicy i wsi socjalnej - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.



Na pytanie czy "wieś socjalna" to "przebierańcy", Kosiniak-Kamysz odparł, że "nie". - Tylko mający inne źródła utrzymania. I to źródło utrzymania jest bardzo ważne, ponieważ z ubezpieczonych w KRUS 1,4 mln osób, z rolnictwa żyje 250-300, może 400 tys. Reszta posiada niewielkie obszary, pracują gdzie indziej, lub też pobierają emeryturę i rentę. 8 proc. mieszkańców wsi żyje z rolnictwa. I to oni dziś cierpią najbardziej - wyjaśnił.