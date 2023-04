Nieoficjalnie: Kaczyński twierdzi, że Henryk Kowalczyk go oszukał

Jarosław Kaczyński spotka się w weekend z rolnikami z rejonu Ostrołęki na Mazowszu. Ma to być ratowanie sytuacji w związku z kryzysem wywołanym napływem do Polski taniego, ukraińskiego zboża, co pociągnęło za sobą spadek cen. - Wściekłość na (Henryka) Kowalczyka jest powszechna - mówi w rozmowie z Onetem jeden z wiceministrów.