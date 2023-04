W Orlenie ponad 8 mln zł zostało wydanych bezprawnie na wynagrodzenia. I my będziemy domagali się zwrotu tych pieniędzy. Zwrócimy się o to do premiera (Mateusza) Morawieckiego - mówiła w rozmowie z TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Pomaska.