Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 415 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Członkini KE mówi, że 11 pakiet sankcji wobec Rosji ma za główny cel stawiać sobie przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji wprowadzonych w poprzednich dziesięciu pakietach.

Daniłow odpowiedział w ten sposób na pytanie o doniesienia o eksplozjach na Krymie, które pojawiły się w ostatnich dniach. Do eksplozji miało dochodzić w pobliżu zgrupowań rosyjskich wojsk i sprzętu.



- Krym to nasze terytorium. Testujemy nowe rodzaje uzbrojenia. Dziś prezydent mówił o nowych rodzajach broni, którą produkuje nasz kompleks wojskowo-zbrojeniowy. W związku z tym, jeśli testujemy ten lub tamten typ uzbrojenia, dzieje się to na naszym terytorium. Może dzieje się to na Krymie. Nie wykluczam tego - mówił Daniłow.

Na pytanie o to dlaczego Rosjanie okopują się na czarnomorskim wybrzeżu Półwyspu Krymskiego, Daniłow odparł, że "może czegoś tam szukają i coś przewidują", ale - jak dodał - powstające umocnienia nie uratują Rosjan.