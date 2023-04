Izdebski: Wyciek dokumentów USA? Może głupota, a może USA tak to prezentują

Izdebski został zapytany o to, czy ChatGPT może zostać użyty do kradzieży danych obywateli.

Reklama

- Niesie on ze sobą wiele zagrożeń dla naszej prywatności. Stąd decyzja włoskiego urzędu danych osobowych, żeby czasowo wyłączyć dostęp do ChatGPT. Tego typu systemy wydają się dosyć skomplikowane, ale generalnie bazują na danych, do których mają dostęp. Jeżeli wrażliwe dane dla bezpieczeństwa państwa nie trafiają do ogólnie dostępnych baz danych, to wtedy jesteśmy bezpieczni - uważa prawnik.

Za każdym razem trzeba ważyć informacje, a nie zakładać od razu, że pewne informacje nie będą udostępnianie Krzysztof Izdebski, ekspert, prawnik działający na rzecz przejrzystości życia publicznego

Izdebski odniósł się następnie do wycieku danych armii amerykańskiej. Sprawcą jest Jack Teixeira, 21-letni żołnierz sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts, który upublicznił dane za pomocą internetowego komunikatora Discord.

- Zawsze jest tak, że najsłabszym ogniwem w procedurach jest człowiek. Wynoszenie danych może być spowodowane dwoma czynnikami - zwykłym szpiegostwem, albo czystą głupotą. Z doniesień medialnych wynika, że jest raczej jest to głupota, ale nie możemy wykluczyć, że służby amerykańskie wolą prezentować sprawę w taki sposób - tzn. przedstawić młodego żołnierza, który chciał zaimponować swoim kolegom. Ale to i tak źle świadczy o armii amerykańskiej, która dopuszcza do istotnych tajemnic niekompetentne osoby - podkreślił ekspert.