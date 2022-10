04:27 W okupowanym Mariupolu mieszkańcy ustawiają się w kolejki po chleb

Doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko, na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że w mieście, okupowanym przez Rosjan od wiosny, mieszkańcy muszą ustawiać się w długie kolejki po darmowy bochenek chleba. "Spójrzcie na to 'rozdawanie chleba'. Znów. Putijugen, Neokomsomoł rozprowadza chleb. Apoteozą cynizmu jest zabrać wszystko ludziom, a potem chwalić się 'pomocą', tak jakby sami nie sprowadzili tego wszystkiego na półmilionowe miasto" - napisał Andriuszczenko. Na zamieszczonym przez niego nagraniu widać długą kolejkę osób, w większości starszych, stojących w długiej kolejce po bochenek chleba.



04:24 Z ukraińskich portów, na mocy porozumienia zbożowego, wyeksportowano ponad 9 mln ton żywności

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, zawartego między ONZ, Turcją, Rosją i Ukrainą 22 lipca podało, że do 27 października z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wyeksportowano 9 016 389 ton żywności na pokładzie 399 statków.



04:19 Zełenski w rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji: Zło zawsze zaczyna się tak samo

- Jest północ. 28 października już się zaczął. Każdego roku tego dnia, świętujemy wyzwolenie Ukrainy spod nazistowskiej okupacji. Oddajemy hołd Ukraińcom, którzy walczyli i pokonali nazizm w czasie II wojny światowej. Dziś robimy to trzymając w naszych rękach nie kwiaty, lecz broń. Dziś zachowanie pamięci o wyczynach naszych przodków oznacza chronienie ich osiągnięć. Pamiętamy wyparcie nazistów, zmierzamy do wyparcia Raszystów - mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Zło zawsze zaczyna się tak samo. Najeźdźcy nazywają się wyzwolicielami. Inwazja nazywana jest samoobroną. Tak jak 80 lat temu, Ukraińcy stanęli do obrony swojej ojczystej ziemi. A plan blitzkriegu wroga nie powiódł się - dodał.



