Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

"Rosja prawdopodobnie wzmocniła część swoich jednostek na zachód od rzeki Dniepr zmobilizowanymi rezerwistami" - twierdzi w najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie Ministerstwo Obrony, odnosząc się do osób wcielonych do rosyjskiego wojska po ogłoszonej w drugiej połowie września przez prezydenta Władimira Putina częściowej mobilizacji. "Wynika to jednak z wyjątkowo niskiego poziomu obsady" - zaznaczono.

"We wrześniu rosyjscy oficerowie opisywali kompanie w sektorze chersońskim jako liczące po 6-8 ludzi. Kompanie powinny liczyć po ok. 100 żołnierzy" - czytamy w tekście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zdaniem brytyjskiego wywiadu, w ciągu ostatnich sześciu tygodni rosyjskie siły lądowe na Ukrainie "wyraźnie przestawiły się na długoterminową postawę obronną na większości obszarów linii frontu".

"Prawdopodobnie wynika to z bardziej realistycznej oceny, że mające poważne problemy kadrowe, słabo wyszkolone siły na Ukrainie są obecnie zdolne jedynie do działań obronnych" - czytamy.

W analizie wywiadowczej brytyjskiego Ministerstwa Obrony zaznaczono, że nawet jeśli Rosji uda się skonsolidować długoterminowe linie obronne na Ukrainie, to jej plan operacyjny "pozostanie zagrożony".

"Aby odzyskać inicjatywę, (Rosja - red.) będzie musiała odtworzyć wysokiej jakości mobilne siły, zdolne do dynamicznego kontrowania ukraińskich przełamań (linii frontu - red.) i przeprowadzania własnych operacji ofensywnych na dużą skalę" - ocenia brytyjski wywiad.