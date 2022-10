Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

Kumoch był pytany o informację "Rzeczpospolitej" - jak podaliśmy wczoraj Nuncjatura Apostolska w Polsce zaprosiła na przyjęcie ambasadora Rosji, co było problemem dla części zaproszonych dyplomatów.



- Trudno jest mi komentować zachowania kolegów. Rosyjski ambasador jest akredytowany w Polsce, nikt go z Polski nie wyrzucił i nieznane mi są takie plany - odparł.



Dopytywany o konsternację, jaką wywołało to w polskim MSZ, Kumoch - były ambasador w Turcji i Szwajcarii - przyznał, że mogło być pewnym zgrzytem to, że o zaproszeniu nie poinformowano innych gości.

- Nie każdy chce spotykać tę osobę - przyznał.

- Ja bardzo współczuję dyplomatom rosyjskim w tych czasach, ponieważ zasłużenie są oni poddani w pewien sposób pewnemu ostracyzmowi czy bojkotowi. Pokazanie się dziś z rosyjskim ambasadorem nie jest niczym, co dyplomacie dodaje punktów - zauważył Kumoch.

Dopóki Polska ma stosunki z Rosją, jest ambasador. Na wyrzucenie ambasadora zawsze jest czas Jakub Kumoch, minister w Kancelarii Prezydenta

A czy zaproszenie rosyjskiego ambasadora przez nuncjusza nie dziwi byłego dyplomaty?



- Nuncjusz jest dziekanem korpusu dyplomatycznego i pewnie stanął przed dylematem. Nie wiem jak ja bym się zachował - stwierdził.



Kumoch był też pytany o sondaż dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że odsetek Polaków, którzy nie chcą wydalenia ambasadora Rosji, jest większy niż tych, którzy chcieliby zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją.



- To świadczy o pewnej dojrzałości naszego społeczeństwa o tym że rozumie na czym polega dyplomacja. Dopóki Polska ma stosunki z Rosją, jest ambasador. Na wyrzucenie ambasadora zawsze jest czas - jak się wyrzuciło to trudno jest wrócić do normalności - stwierdził Kumoch.