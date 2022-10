Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

Słowa Gołowczenki cytuje BiełTA.

- Nasi byli zachodni partnerzy otwarcie ustanowili cele, jakimi jest całkowite przemysłowe, technologiczne i finansowe odizolowanie naszych krajów. Co więcej, kolektywny Zachód, być może nie wiedząc o tym, stworzył warunki wstępne do nowego, być może największego w historii światowego kryzysu ekonomicznego - powiedział białoruski premier.

Gołowczenko tłumaczył, że "niszczenie łańcuchów dostaw, wywołanie galopującej inflacji i ostry wzrost cen surowców energetycznych" może mieć "trudne do przewidzenia konsekwencje".

- Banki centralne na całym świecie podnoszą stopy procentowe w ramach próby powstrzymania lub osłabienia nadchodzących procesów recesyjnych w narodowych gospodarkach - dodał.

Globalny wzrost gospodarczy zwalnia, nierówność w światowym systemie finansowym rośnie, widać niestabilność cen dóbr krytycznych Roman Gołowczenko, premier Białorusi

- W efekcie globalny wzrost gospodarczy zwalnia, nierówność w światowym systemie finansowym rośnie, widać niestabilność cen dóbr krytycznych, co w sposób nieodwracalny prowadzi do fragmentacji światowej gospodarki na geopolityczne bloki z własnymi technologicznymi strukturami i systemami płatności. To nasza wizja tego, jak będzie rozwijać się sytuacja - powiedział Gołowczenko.



Białoruś - podobnie jak Rosja - została obłożona sankcjami przez Zachód w związku z jej wsparciem dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.