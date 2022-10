Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

W maju 2021 r. Polska podpisała umowę na dostawę czterech zestawów bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi sześć uzbrojonych dronów bayraktar. Łącznie polska armia otrzyma 24 takie drony.



- Rozpoczynamy proces wyposażania jednostek wojskowych w bayraktary. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainę - podkreślił Błaszczak.



- Żołnierze są już przeszkoleni, odbyli kursy w Turcji. Ważne jest, że nasze możliwości obronne wzrastają poprzez wykorzystanie dronów bayraktar - dodał.



- Oprócz bezpilotowców mamy też zamówione i dostarczone radary, stacje kontroli. Jesteśmy przygotowani, aby przeprowadzać serwis tych płatowców. Gotowość bojowa to jest kwestia dni - zapewnił minister obrony.

- Dziś pierwsza dostawa, zamówione zostały ponad rok temu cztery zestawy. Kolejne będą sukcesywnie wprowadzane do wojska polskiego. Nie tracimy czasu, wykorzystujemy wszelkie możliwości do tego, by Polska była bezpieczna - podsumował.



Bayraktary wykazały się wysoką skutecznością w czasie walk na Ukrainie, gdzie ukraińska armia wykorzystuje je do rozpoznania, kierowania ogniem artyleryjskim oraz do ataków na kolumny pancerne Rosjan.



Bayraktary kupiły jak dotąd 24 państwa z całego świata.