COVAX to program dostarczania szczepionek krajom rozwijającym się realizowany pod egidą m.in. WHO. Jego celem jest zapewnienie dostępu do szczepionek na COVID-19 uboższym państwom świata, które nie mogą konkurować na rynku z krajami rozwiniętymi przy negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, w ramach programu USA przekazały Ukrainie 2,3 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech na COVID.

„Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) dostarczył Ukrainie 2,3 mln dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 Comirnaty wyprodukowanej przez Pfizer-BioNTech. Zostały one dostarczone przez rząd USA w ramach inicjatywy COVAX. 23 regiony Ukrainy, w szczególności miasto Kijów, otrzymają ponad 31 tysięcy dawek. Obwód lwowski otrzyma natomiast ponad 29 tys. dawek, obwód połtawski – ponad 23 tys., a obwody charkowski, odeski i kijowski – po około 20 tys. dawek” – czytamy w komunikacie.

Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia przypomniało także, że w kraju wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mogą otrzymać już drugą dawkę przypominającą szczepionki. Jak zaznaczono, szczególnie ważne jest, aby boostery otrzymywali pacjenci z grup ryzyka – osoby w podeszłym wieku, z chorobami onkologicznymi, sercowo-naczyniowymi, astmą oskrzelową czy cukrzycą. Osoby z osłabionym układem odpornościowym mogą otrzymać natomiast do pięciu dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

Całkowita liczba szczepionek dostarczonych na Ukrainę od początku pandemii, wliczając w to najnowszą dostawę, wynosi już 6,4 mln dawek.