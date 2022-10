Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

Od 1 grudnia miesięczna wypłata dla osób, które udostępniają lokum uchodźcom, wzrośnie z 400 euro do 800 euro.

Jest to część szeregu środków zatwierdzonych w piątek przez ministró, które mają na celu zwiększenie podaży mieszkań dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Irlandia w zeszłym tygodniu ostrzegła, że ​​uchodźcy mogą spać na ulicach z powodu braku możliwości zakwaterowania.

Zgodnie z nowymi planami uchodźcy będą mieli zapewnione „tylko zakwaterowanie”. Oczekuje się, że będą korzystać z zasiłków socjalnych, aby opłacić żywność i codzienne wydatki.

Osoby mieszkające w hotelach będą również obciążane opłatami za posiłki.

Od chwili wybuchu wojny do Irlandii dotarło ok. 56 tys. Ukraińców. Wcześniej przebywało tam ok. 10 tys. ukraińskich pracowników.