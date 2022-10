Jak podała agencja Interfax, dekret Władimira Putina w sprawie powołania Konstantina Jaroszenki w skład Izby Obywatelskiej Federacji Rosyjskiej wszedł w życie w piątek 28 października.

Konstantin Jaroszenko z Rostowa nad Donem to rosyjski pilot, który w 2010 r. został zatrzymany w Liberii pod zarzutem przygotowywania transportu dużej partii kokainy. Pilot został deportowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie we wrześniu 2011 r. został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Jaroszenko zaprzeczał oskarżeniom pod swym adresem.



Wiosną 2019 roku Moskwa wystąpiła do odpowiednich organów w USA w sprawie przekazania więźnia, by Jaroszenko odbywał karę w Rosji. Departament Sprawiedliwości USA odrzucał wnioski Rosji w sprawie osadzonego.

W kwietniu 2022 r. Waszyngton i Moskwa dokonały wymiany. Jaroszenko wrócił do Rosji po tym, jak został wymieniony na Trevora Reeda, byłego amerykańskiego żołnierza, który odbywał w Rosji karę 9 lat więzienia za to, że gdy był pod wpływem alkoholu naraził w 2020 r. w Moskwie życie dwóch policjantów. Reed nie przyznał się do winy, a wyrok w swojej sprawie uznał za polityczny.

Izba Obywatelska Federacji Rosyjskiej to ciało doradcze, które w obecnym kształcie działa od 2006 r. (pierwotnie została powołana w 1994 r.). Prezydent Rosji mianuje 40 członków izby - osoby szczególnie zasłużone dla państwa i społeczeństwa.

Licząca 168 osób Izba Obywatelska ma koordynować interesy obywateli, stowarzyszeń, władz państwowych i samorządu terytorialnego w celu rozwiązania najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, ochrony praw i wolności obywateli, porządku konstytucyjnego i demokratycznych zasad rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

Członkowie Izby rozpatrują projekty przepisów proponowanych na różnych szczeblach rosyjskiego ustawodawstwa.