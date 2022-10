Do końca października można składać wnioski o dotacje w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają takie wnioski do swoich organów prowadzących. A te do wojewodów.