Drewno, wyroby stalowe, ale i meble, deski do budowy, silnik do samochodu czy urządzenie do termowizji próbowano przewieźć przez granicę z Białorusią lub Rosją, nie zważając na obowiązujące sankcje nałożone po ataku Rosji na Ukrainę. Za złamanie zakazu w kłopoty wpadają nie tylko przedsiębiorcy, ale i zwykli ludzie, którzy ryzykując, kupili towary objęte embargiem.