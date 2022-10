04:29 Dowództwo Operacyjne "Południe" podało nowe dane o stratach Rosji

W ciągu doby ukraińskie lotnictwo miało przeprowadzić 15 uderzeń na wroga na froncie południowym, a ukraińska artyleria i wojska rakietowe zrealizowały na tym odcinku frontu 230 misji ogniowych. Rosjanie mieli stracić ok. 50 żołnierzy, dwa czołgi, trzy haubice typu Msta i Hiacynt, moździerz, zestaw przeciwlotniczy Tor, trzy pojazdy opancerzone. Uszkodzona miała zostać wyrzutnia rakiet Grad oraz trzy inne pojazdy wojskowe.



04:20 Od 22 lipca z ukraińskich portów wypłynęło niemal 7,7 mln ton żywności

W niedzielę ukraińskie porty nad Morzem Czarnym opuściły cztery statki, na pokładzie których znajdowało się niemal 140 tys. ton żywności - podaje Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca. Jeden statek wypłynąły do portu w Chinach, jeden - do Kenii, jeden - do Francji, a jeden do Włoch. Łącznie, od 22 lipca, ukraińskie porty opuściło 345 statków, na pokładzie których znajdowało się 7 689 050 ton żywności.



04:19 Zełenski: Na froncie są skazańcy z długimi wyrokami za poważne przestępstwa

Prezydent Ukrainy powiedział, że w walkach w Donbasie Rosjanie rzucili do walki przeciwko Ukraińcom "wszystkich, których mogli", w tym 2000 więźniów.

04:18 Pociągi z rosyjskimi żołnierzami przyjeżdżają na Białoruś

Żołnierze z Rosji mają współtworzyć zgrupowanie regionalne z żołnierzami z Białorusi.